Рамосу предложили пятилетний контракт

Игрок может остаться в Испании

Серхио Рамос / фото - Sky Sports

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос получил предложение о долгосрочном контракте, сообщает радиостанция EsRadio.

«Севилья», чьим воспитанником Серхио является, предложила 35-летнему испанцу пятилетний контракт с окладом в 7 миллионов евро в год, и возможностью остаться в клубе после окончания карьеры.

Как сообщалось ранее, Рамос все-таки принял решение и хочет остаться в мадридском клубе, но единственное, что президент «сливочных» Флорентино Перес готов обсуждать с игроком – это его церемонию прощания.

Стороны весь год пытались согласовать новое соглашение, но капитан не хотел соглашаться на однолетний контракт со снижением оклада на 10%. Окончательно отношения между клубом и игроком испортила информация о том, что испанец подговаривал товарищей по команде не соглашаться на понижение зарплаты.

Теперь же, «Севилья» готова вернуть своего бывшего игрока и предоставить ему место в составе плюс капитанскую повязку на долгие годы.

На игрока также претендуют ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Напомним, «Реал» установил ценник на Рафаэля Варана.