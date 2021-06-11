Варан: «Сейчас не время говорить о будущем, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы»
«Реал» установил ценник на Варана
Защитник пока не покинул клуб
08:15
Фото: Eurosport
«Реал» установил ценник на защитника Рафаэля Варана.
Мадридский клуб готов к уходу француза, хотя хотел бы, чтобы он остался в команде. За футболиста хотят 60 миллионов евро, сообщает COPE.
За Варана сразятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, оба клуба пока не обращались в «Реал».
Контракт француза с мадридцами рассчитан еще на год.
Покинуть «Реал» также может Серхио Рамос.
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