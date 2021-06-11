«Реал» установил ценник на Варана

Защитник пока не покинул клуб

Фото: Eurosport

«Реал» установил ценник на защитника Рафаэля Варана.

Мадридский клуб готов к уходу француза, хотя хотел бы, чтобы он остался в команде. За футболиста хотят 60 миллионов евро, сообщает COPE.

За Варана сразятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, оба клуба пока не обращались в «Реал».

Контракт француза с мадридцами рассчитан еще на год.

Покинуть «Реал» также может Серхио Рамос.