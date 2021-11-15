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Ранее оштрафованный за нарушение дисциплины игрок «Барселоны» первым прибыл на тренировку

Новые правила от Хави в действии
Футбол Примерa (Испания)
19:07
Ранее оштрафованный за нарушение дисциплины игрок «Барселоны» первым прибыл на тренировку
Усман Дембеле / фото - FC Barcelona

Новый главный тренер «Барселоны» Хави ввел в каталонском клубе систему штрафов и наказаний.

Первым нарушившим правила футболистом «блаугранас» стал Усман Дембеле, который появился на поле на три минуты позже назначенного времени.

Как сообщает журналист Алекс Пинтанель, на следующую тренировку игрок приехал самым первым с команды.

Также Хави после прихода уволил несколько сотрудников клуба. В Испании вовсе считают, что со времен Хосепа Гвардиолы ни у одного тренера «Барселоны» не было столько власти, сколько у нового коуча «сине-гранатовых».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле Хави Эрнандес

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