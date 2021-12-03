Решающий мяч Роналду принес победу МЮ над «Арсеналом» в голевой перестрелке
Рангник назвал свою первоначальную задачу в МЮ
Первые слова немецкого специалиста в английском клубе
12:51
Ральф Рангник / Фото - МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на дебютной пресс-конференции в новой должности рассказал, над чем будет работать в первую очередь. Слова немецкого специалиста передает пресс-служба клуба.
Нельзя отказываться, когда такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», предлагает должность. Разумеется, мною были пересмотрены последние матчи команды, включая игры с «Уотфордом» и «Челси». Тогда я еще не знал, что со мной свяжутся. Игры с «Сити» и «Ливерпулем» тоже видел.
О ситуации в АПЛ я хорошо осведомлен. Безусловно, футболисты МЮ обладают талантом и опытом. Задача – придать команде баланс. Даже вчера нам пришлось забить три мяча, чтобы победить. В среднем за матч мы пропускаем почти два гола – это чересчур много.
Вчерашняя встреча была интересной для болельщиков, но это не те матчи, которые нужны тренеру каждый день. Для меня важно минимизировать воздействие случая и контролировать игру.
Накануне Рангник получил разрешение на работу в Англии.
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