Рангник назвал свою первоначальную задачу в МЮ

Ральф Рангник / Фото - МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на дебютной пресс-конференции в новой должности рассказал, над чем будет работать в первую очередь. Слова немецкого специалиста передает пресс-служба клуба.

О ситуации в АПЛ я хорошо осведомлен. Безусловно, футболисты МЮ обладают талантом и опытом. Задача – придать команде баланс. Даже вчера нам пришлось забить три мяча, чтобы победить. В среднем за матч мы пропускаем почти два гола – это чересчур много.

Вчерашняя встреча была интересной для болельщиков, но это не те матчи, которые нужны тренеру каждый день. Для меня важно минимизировать воздействие случая и контролировать игру.