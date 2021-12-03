Рангник – о Роналду: «Никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме»

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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о своем новом подопечном – Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.

Но суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Судя по тому, что я вчера увидел, Криштиану более чем готов выкладываться для команды».