Рангник назвал свою первоначальную задачу в МЮ
Рангник – о Роналду: «Никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме»
Новоиспеченный тренер МЮ восхищается своим подопечным
13:41
Фото: Getty Images
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о своем новом подопечном – Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.
«Я видел, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей.
Но суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Судя по тому, что я вчера увидел, Криштиану более чем готов выкладываться для команды».
Напомним, в матче с «Арсеналом» (2:3) Роналду забил свой 800-й мяч в карьере.
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