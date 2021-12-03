У Роналду 800+ голов в карьере. Если 15 сезонов забивать по 50 мячей, то все равно будет меньше

Даже фанаты Лео Месси не могут не признать его уникальность

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Криштиану Роналду / Фото - eurosport.com

У «Манчестера Юнайтед», мягко говоря, сейчас не лучшие времена. Уле-Гуннар Сульшер ушел, оставив команду в середине турнирной таблицы и со сложностями в группе Лиги чемпионов.

И. о. главного тренера Майкл Каррик помог команде решить все вопросы в ЛЧ, взял ничью в матче с блистательным «Челси», а теперь еще и обыграл «Арсенал». После матча он заявил о том, что покидает клуб – до окончания сезона возглавлять команду будет Ральф Рангник.

Но во время пресс-конференции Каррик не только попрощался с МЮ, но и поблагодарил Криштиану Роналду:

«Было приятно следить за тем, как он развивался и созревал. Он был намного младше, когда мы играли вместе. Впрочем, как и все мы. Видеть то, как он прошел все уровни, но сейчас все еще играет вот так, постоянно прибавляет в конце матчей, видеть то, как он ведет дела, его настрой, его подход, его качества, его голы – это невероятно. Он был потрясающим в течение этой недели. Особенно для меня. Он делал все, о чем я его просил. То, как он относился ко всему, что происходит вокруг, он действительно уникальный».

Матч против «Арсенала» стал для Роналду особенным. В нем португалец отметился своим 800-м голом в карьере. А затем все же вырвал для МЮ победу – 801-й гол. Потрясающий показатель.

Обзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»:

На самом деле, даже сложно понять, насколько это большое число, но вдумайтесь: чтобы набрать 800 голов в карьере нужно в течение 20 сезонов забивать по 40 мячей. Невероятно. Тем более в современном, достаточно конкурентном футболе.

Впрочем, португалец справился даже быстрее. Его первый гол в профессиональной карьере случился 7 октября 2002 года. Это чуть больше 19 лет назад. Тогда за «Спортинг» он в игре с «Морейренсе» оформил дубль.

Видео первого гола Криштиану Роналду:

Он ярко стартовал. Но так получилось, что за весь 2003 год забил лишь раз – это был его дебютный гол за «Манчестер Юнайтед». Нужно быть очень удачливым парнем, чтобы после этого штрафного мяч оказался в воротах:

В своем пике португалец забил 69 мячей за один календарный год (2013). У него на счету два пентра-трика, восемь покеров и целых 48 (!) хет-триков в карьере. Сейчас ему уже 36 лет. Но он не останавливается – 45 голов в 2021 году.

От его статистики просто сносит крышу. Из этих 801 гола ровно 200 были забиты в последние 15 минут матчей (29 в компенсированное время) и экстра-таймах. Он действительно включается тогда, когда нужен больше всего.

Голы Криштиану Роналду по командам:

Спортинг – 5

Манчестер Юнайтед – 130

Реал – 450

Ювентус – 101

Сборная Португалии – 115

И этот дубль в матче с «Арсеналом» пришел для Роналду как раз кстати. В последнее время вновь начали говорить о том, что без прессинга невозможно построить современную команду, чтоточно откажется от португальца в старте.

Эти два гола, по мнению многих, должны убедить немца – хоть он еще пять лет назад называл португальца слишком старым и дорогим, но не стоит загонять эту голевую машину в гараж. Вот его слова с первой пресс-конференции в качестве главного в красном Манчестере:

«Ты всегда должен адаптироваться к тем игрокам, которые у тебя есть. Не они к тебе, а ты к ним. Я видел Роналду вчера. Ему 36 лет. Он невероятный профессионал. Я еще не видел, чтобы игрок его возраста находился в такой форме. Для меня будет честь его тренировать».

Португалец готов играть. Точнее, он готов побеждать. Сразу же после триумфа над «Арсеналом» он дал всем понять – не привык ограничиваться одним матчем:

«Мы уже настраиваемся на следующий матч, некогда праздновать! Сегодняшняя победа чрезвычайно важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди еще долгий путь, пока мы еще не достигли цели».

Голы Криштиану Роналду за клуб по турнирам:

Чемпионат Испании – 311

Чемпионат Англии – 90

Чемпионат Италии – 81

Чемпионат Португалии – 3

Кубок Испании – 22

Суперкубок Испании – 4

Кубок Англии – 13

Кубок английской лиги – 4

Кубок Италии – 4

Суперкубок Италии – 2

Кубок Португалии – 2

Лига чемпионов – 140

Квалификация Лиги чемпионов – 1

Суперкубок UEFA – 2

Клубный чемпионат мира – 7

«Он невероятен. Мы все знаем, что он становится лучше матч за матчем, год за годом. Он хочет оставаться лучшим и делает это. Он знает, как мотивировать себя».

Бруну Фернандеш тоже забил в том матче с «Арсеналом», но он все равно без ума от своего соотечественника.

Он действительно уникален. С этим невозможно спорить. Числа говорят сами за себя. Правда, они так и не дают понять лучший Роналду в истории или нет. Сложно не запутаться в показаниях. Некоторые источники утверждают, что Криштиану – лучший бомбардир, которого когда-либо видел мир.

Другие же пишут, что у Йозефа Бицана 805+ голов за карьеру (точное количество сложно назвать), тогда как Пеле настаивает на своих 1283.

Но одно понятно точно – Роналду непревзойденный бомбардир своего поколения. Забивать столь долго и столь много – его сложно назвать просто человеком.