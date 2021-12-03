Рангник рассказал, что его удивило в работе Лобановского в «Динамо»

Ральф Рангник / Фото - МЮ

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, как легендарный тренер «Динамо» Валерий Лобановский повлиял на его идеи. Слова немецкого специалиста передает пресс-служба «красных дьяволов».

После встречи у меня был разговор с Лобановским через переводчика. Мне сказали, что они тренируются каждый день, всегда прессингуют по всему полю. Я начал отсматривать тренировки «Динамо». С того момента я понял, почему они так играют. Появилось понимание, что это возможно, если систематично работать над этим каждый день на занятиях.