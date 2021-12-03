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Рангник рассказал, что его удивило в работе Лобановского в «Динамо»

Немецкий специалист был представлен в качестве главного тренера МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:22
Рангник рассказал, что его удивило в работе Лобановского в «Динамо»
Ральф Рангник / Фото - МЮ

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, как легендарный тренер «Динамо» Валерий Лобановский повлиял на его идеи. Слова немецкого специалиста передает пресс-служба «красных дьяволов».

Я начал тренерскую деятельность в «Виктории» из моего родного Бакнанга. Тогда мы играли против киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Я сам был на поле, ведь являлся играющим тренером. В последствие я много раз рассказывал эту историю. Спустя 10 минут игры я начал считать футболистов на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух исполнителей больше.

После встречи у меня был разговор с Лобановским через переводчика. Мне сказали, что они тренируются каждый день, всегда прессингуют по всему полю. Я начал отсматривать тренировки «Динамо». С того момента я понял, почему они так играют. Появилось понимание, что это возможно, если систематично работать над этим каждый день на занятиях.

Ранее нападающий МЮ Криштиану Роналду поделился мнением о назначении Рангника.

Сергей Стаднюк
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Теги

Валерий Лобановский Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Динамо Киев

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