Рангник назвал свою первоначальную задачу в МЮ
Роналду: «Горжусь, что Каррик был нашим тренером, но пора приветствовать Рангника»
Новый наставник МЮ приступил к своим обязанностям
13:59
Криштиану Роналду / Фото - МЮ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал назначение Ральфа Рангника главным тренером команды.
Майкл Каррик был выдающимся игроком и может стать замечательным тренером. Для него нет ничего невозможного.
Лично я горжусь тем, что играл вместе с ним. Равно как и тем, что он был нашим тренером. Однако пришло время приветствовать мистера Ральфа Рангника у руля команды... Поехали!
Ранее Рангник провел первую пресс-конференцию во главе «Манчестер Юнайтед».
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