Рангник: «В АПЛ удивило то, что команды из нижней части хорошо организованы. Им можно проиграть»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил BBC первые месяцы в АПЛ.

В то же время меня удивило то, что команды из нижней части организованы, хороши физически и тактически. Вы можете им проиграть.

В Германии топ-клуб обычно выигрывает, когда встречается с клубом нижней части таблицы».