Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу». Как это было
Рангник: «В АПЛ удивило то, что команды из нижней части хорошо организованы. Им можно проиграть»
Тренер оценил первые месяцы в новой лиге
14 января 17:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил BBC первые месяцы в АПЛ.
«Не могу сказать, что я удивлен. Все так, как и ожидалось.
В то же время меня удивило то, что команды из нижней части организованы, хороши физически и тактически. Вы можете им проиграть.
В Германии топ-клуб обычно выигрывает, когда встречается с клубом нижней части таблицы».
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