Рангник: «В МЮ нет ни одного игрока, которому был бы безразличен клуб»

Ральф Рангник / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, есть ли у команды менталитет топ-клуба. Специалиста цитирует Goal.

Пока я подобного не видел. Некоторые игроки хорошо начинают. Маркус Рэшфорд, например. В первые 20 минут игры против «Астон Виллы» он был хорош, он был в огне, он был эмоционально вовлечен. Но затем он стал играть хуже, и он не играл так же энергично, как в первые полчаса.

Об этом нужно говорить, и я делаю это регулярно. Нужно ли ему помочь? Что для этого нужно? Так что пока я не вижу ни одного игрока, которому был бы безразличен клуб, или кого-то, кто не хотел бы выступать на максимально возможном уровне».