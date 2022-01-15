Рангник: «В АПЛ удивило то, что команды из нижней части хорошо организованы. Им можно проиграть»
Конфуз в МЮ. Рангник дал выходной футболистам, а затем приехал на тренировку, забыв об этом
Игроки уже подшучивают над тренером
15 января 09:58
Ральф Рангник / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прибыл на тренировку команды, которую ранее сам же отменил. Об этом сообщает Daily Mail.
После победы МЮ над «Астон Виллой» (1:0) в Кубке Англии тренер решил дать своим подопечным выходной во вторник.
Тем не менее, Рангник, вероятно, забыл об этом, и прибыл на базу и ждал игроков. Но никто из них не приехал. В команде уже подшучивают над тренером.
Ранее стало известно, что ветеран МЮ может перебраться в «Реал Сосьедад».
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