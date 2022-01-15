Конфуз в МЮ. Рангник дал выходной футболистам, а затем приехал на тренировку, забыв об этом

Игроки уже подшучивают над тренером

Ральф Рангник / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прибыл на тренировку команды, которую ранее сам же отменил. Об этом сообщает Daily Mail.

После победы МЮ над «Астон Виллой» (1:0) в Кубке Англии тренер решил дать своим подопечным выходной во вторник.

Тем не менее, Рангник, вероятно, забыл об этом, и прибыл на базу и ждал игроков. Но никто из них не приехал. В команде уже подшучивают над тренером.

Ранее стало известно, что ветеран МЮ может перебраться в «Реал Сосьедад».