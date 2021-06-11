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Расчищают место для Кейна? «Сити» продаст еще одного нападающего

Вслед за Агуэро клуб может покинуть еще один форвард
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:55
Расчищают место для Кейна? «Сити» продаст еще одного нападающего
Габриэль Жезус / фото - Goal

Туринский «Ювентус» активно ведет переговоры о возможном трансфере форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вслед за Серхио Агуэро, примерившем на себя форму каталонской «Барселоны», клуб из Манчестера также может покинуть Жезус. «Горожане» предлагают игрока «Ювентусу», который не прочь заполучить себе нового форварда.

Англичане брали молодого нападающего на перспективу и надеялись вырастить из него топ-игрока, но даже работа под руководством Хосепа Гвардиолы не помогла 24-летнему футболисту выйти на должный уровень. А теперь, когда «Сити» находится в шаге от подписания Харри Кейна, они хотят скинуть ненужный актив.

Жезус не смог закрепиться в составе «горожан», и в минувшем сезоне команда даже играла большинство матчей без номинальной девятки.

В покупке бразильца заинтересован лично тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который уже одобрил этот трансфер.

В 42 матчах за «Сити» Габриэль забил 14 голов и оформил 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Напомним, «Манчестер Сити» предложили Кейну пятилетний контракт с очень высокой зарплатой.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Сити Габриэль Жезус Ювентус Харри Кейн

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