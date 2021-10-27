«Райо Вальекано» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Стоит ли рассчитывать на яркую игру с большим количеством забитых голов?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

В пяти из шести последних матчей «Райо Вальекано» было забито более 2,5 голов.

Хозяева являются вторыми по результативности бомбардировщиками в Ла Лиге в этом сезоне с 17 забитыми голами.

Обе команды в этом сезоне сохранили лишь по два чистых матча, пропустив в сумме 22 гола.

В каждой из последних шести встреч между командами было забито более 2,5 голов.

Было интересно наблюдать за недавними матчами с участием «Райо Вальекано», и сегодня мы ожидаем не менее динамичной игры с их стороны.

Команда Андони Ираолы, несомненно, была одной из самых интересных команд в Ла Лиге в этом сезоне, и в настоящее время они вторые по результативности в высшем дивизионе Испании, забив 17 голов в первых десяти матчах.

«Великаны» проиграли «Реал Бетису» в воскресенье 3:2 на Бенито Вильямарине, но этот результат не был позором, учитывая, насколько хорошо «Зелено-белые» играют сейчас. «Райо» по-прежнему занимает уверенное седьмое место в таблице, что является отличным стартом для возвращения в верхнюю строчку турнира.

Их домашняя форма имеет решающее значение на данный момент с идеальными четырьмя победами из четырех у себя дома. И у «Барселоны» здесь нелегкая задача после поражения в Эль-Класико со счетом 2:1 против «Реала» на Камп Ноу.

Благодаря хорошей форме «Райо Вальекано» забили более 2.5 голов в пяти из последних шести матчей. В то время как в трех из последних четырех игр «Барселоны» также было забито три и более мячей. К тому же, в тринадцати из четырнадцати последних личных встреч по итогу было забито не меньше трех голов.

Обе команды сильны в атаке, но хуже демонстрируют себя в защите, отыграв в этом сезоне лишь два сухих матча, ставка на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8 выглядит очень привлекательно.