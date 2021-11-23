«Райо Вальекано уже в зоне еврокубков, обыграв «Мальорку»

Хозяева трижды поразили ворота соперника

Фото: Marca

«Райо Вальекано» в матче 14 тура Ла Лиги дома обыграл «Мальорку».

Хозяева одержали очень уверенную победу. Еще до перерыва они вели в два мяча, а в середине второго тайма забили третий.

Гости смогли забить лишь гол престижа в конце встречи. Благодаря победе, «Райо» поднялся в зону еврокубков и идет 6-м в таблице.

Ла Лига. 14-й тур:

«Райо Вальекано» – «Мальорка» 3:1

Голы: Наварро, 16, Гарсия, 20, Трехо, 63 – Пратс, 89

«Райо»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Родригес, 85), Комесанья (Посо, 73), Оскар Валентин, Трехо (Унаи Лопес, 68), Гвардиола (Бебе, 68), Паласон (Мартин, 85).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Бастидас, 85), Батталья, Руис де Галаррета (Фебас, 70), Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 55), Санчес (Ндиайе, 70), Фер Ниньо (Анхель Родригес, 55).