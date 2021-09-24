«Реал» готовит новое соглашение для воспитанника «Барселоны»

Игрок пока что катается по арендам

Такефуса Кубо в составе «Мальорки» в матче с «Реалом»./ фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» планирует продлить соглашение с 20-летним японским атакующим хавбеком Такефуса Кубо.

Как сообщает радиостанция Cadena SER, «сливочные» готовят для игрока новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2023 года, и боссы столичного клуба настроены на годичную пролонгацию до 2024 года.

Пока что у молодого футболиста ни одного официального матча за основную команду «бланкос», а минувшие сезоны он провел в аренде в «Хетафе», «Вильярреале», а сейчас выступает также на правах аренды за «Мальорку».

Кубо является воспитанником «Барселоны» и считался одним из главных талантов Ла Масии, но вынужден был покинуть академию «блаугранас» из-за многочисленных нарушений «сине-гранатовых» в регистрации несовершеннолетних игроков.

Напомним, стало известно, когда состоится первое «Эль Классико» в сезоне.