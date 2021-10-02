«Реал» и «Бавария» предлагают Рюдигеру зарплату в два раза больше, чем «Челси»

Контракт немца с «синими» истекает следующим летом

Антонио Рюдигер / фото - Marca

Защитником «Челси» Антонио Рюдигером интересуется ряд европейских топ-клубов, сообщает The Athletic.

Контракт 28-летнего игрока истекает следующим летом и стороны пока не договорились о новом соглашении.

За ситуацией активно следят мадридский «Реал» и «Бавария», которые готовы предложить немцу повышение зарплаты.

«Аристократы» платят Рюдигеру 100 тысяч фунтов в неделю, а «сливочные» и мюнхенцы предлагают защитнику около 200 тысяч.

Если «Челси» не удастся продлить игрока, то они подпишут француза Жюля Кунде из «Севильи», за которым они охотились этим летом.

Напомним, Тимо Вернер недоволен своим положением в «Челси» и хочет покинуть команду.