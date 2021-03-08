«Реал» готов распрощаться с Вараном за 50 млн евро
«Реал» намерен в летнее трансферное окно продать Варана
Французский защитник не хочет подписывать с клубом новый контракт
Рафаэль Варан / Фото - bleacherreport
Защитник «Реала» Рафаэль Варан попрощается с клубом в летнее межсезонье, если он не примет новые условия контракта. Об этом сообщает Daily Express.
В связи с кризисом 27-летнему французу предложили новое соглашение на ухудшенных условиях, однако, если он его не продлит, то клуб будет вынужден продать футболиста.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на Варана.
В нынешнем сезоне в активе француза 2 гола в 25 матчах Примеры.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов распрощаться с Вараном за 50 млн евро.
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