Погба больше не выйдет на поле в 2021 году
«Реал» окончательно отказался от идеи подписать Погба
«Сливочных» не устраивают требования игрока
13:56
Поль Погба / фото - Getty Images
«Реал» отказался от идеи подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca. По информации источника, мадридский клуб не намерен удовлетворять требования завышенные требования хавбека.
В «Реале» посчитали, что Погба не впишется в команду, хотя и не отрицают, что сейчас это один из лучших полузащитников по влиянию на игру.
Соглашение Погба с МЮ истекает летом 2022 года. Вероятнее всего, игрок сменит клубную прописку, как как не хочет переподписывать контракт с «дьяволами».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» согласовал назначение Рангника.
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