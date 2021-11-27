«Реал» окончательно отказался от идеи подписать Погба

«Сливочных» не устраивают требования игрока

Поль Погба / фото - Getty Images

«Реал» отказался от идеи подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca. По информации источника, мадридский клуб не намерен удовлетворять требования завышенные требования хавбека.

В «Реале» посчитали, что Погба не впишется в команду, хотя и не отрицают, что сейчас это один из лучших полузащитников по влиянию на игру.

Соглашение Погба с МЮ истекает летом 2022 года. Вероятнее всего, игрок сменит клубную прописку, как как не хочет переподписывать контракт с «дьяволами».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» согласовал назначение Рангника.