«Реал» переиграл «Интер» на «Бернабеу» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места

А команда Индзаги – со 2-го

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В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» принимал «Интер». Было понятно, что обе команды выйдут в плей-офф ЛЧ, но не было известно, кто с какого места.

«Реал» забил по 1-му мячу в каждом из таймов и отстоял свой статус лидера группы.

В итоге, мадридский клуб набрал 15 очков и вышел в плей-офф ЛС с 1-го места. «Интер» с 10-ю баллами также весной выступит в самом престижном клубном турнире мира.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Реал» – «Интер» 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Д`Амброзио (54), Милитао (64), Бастони (74).

Удаление: Барелла (64).