«Реал Сосьедад» и «Валенсия» не выявили победителя
«Сосьедад» в матче 14 тура Ла Лиги дома сыграл вничью с «Валенсией».
Обе команды имели шансы на победу, но забить никому не удалось. Баски последние 15 минут доигрывали матч в меньшинстве, но «Валенсия» не воспользовалась численным преимуществом.
«Реал Сосьедада» остался вторым в таблице Ла Лиги. «Валенсия» идет 10-й.
Ла Лига. 14-й тур:
«Реал Сосьедад» – «Валенсия» 0:0
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико, Сильва (Турриентес, 84), Янузай (Порту, 84), Мерино, Гевара (Субименди, 60), Исак (Серлот, 84), Барренечеа (Ойарсабаль, 60).
«Валенсия»: Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Васс (Маркос Андре, 89), Солер, Рачич (Куандреди, 78), Гедеш (Макси Гомес, 67), Элдер Кошта, Дуро (Муса, 77).
Удаление: Элустондо, 76
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