«Реал» сумел обыграть «Севилью» благодарно голам Бензема и Винисиуса
«Реал» в матче 15 тура Ла Лиги дома сумел обыграть «Севилью».
Открыла счет в матче именно «Севилья» в дебюте игры. Мир сумел отличиться. Впрочем, Бензема в середине тайма счет сравнял.
Несмотря на равную игру, «Реал» сумел реализовать свой момент во втором тайме. Победу команде принес Винисиус в конце матча.
«Реал» сохранил лидерство в чемпионате Испании. Команда на четыре очка опережает «Атлетико».
Ла Лига. 15-й тур:
«Реал» – «Атлетико» 2:1
Голы: Бензема, 32, Винисиус, 87 – Мир, 12
«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич (Камавинга, 73), Кроос, Каземиро — Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор (Начо, 90).
«Атлетико»: Буну - Монтиэль (Мунир, 90), Диего Карлос, Кунде, Акунья -Ракитич (Дилэйни, 71), Фернандо, Хордан (Оскар Родригес, 82) — Гомес (Оливер Торрес, 81), Окампос (Идрисси, 90), Рафа Мир.
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