Португальский экс-тренер «Реала» возглавил сборную Египта
«Реал» заинтересован в услугах хавбека «Фулхэма»
Конкуренцию «сливочным» могут составить гранды АПЛ
20:21
Фабиу Карвальо / Фото - footballfancastПолузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвальо попал на радары мадридского «Реала». Об этом сообщает Daily Mail.
«Сливочные», а также ряд грандов АПЛ внимательно следят за 19-летним игроком, контракт которого истекает 30 июня 2022 года.
В текущем розыгрыше Чемпионшипа Карвальо отличился 3 голами 1 результативной передачей в 5 матчах.
Накануне состоялась официальная презентация французского полузащитника Эдуардо Камавинги в мадридском «Реале».
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