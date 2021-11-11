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«Реал» зимой хочет купить полузащитника «Лестера»

Уилфрид Ндиди попал в сферу интересов Анчелотти
Футбол Примерa (Испания)
12:59
«Реал» зимой хочет купить полузащитника «Лестера»
Уилфрид Ндиди / фото - News Images

Полузащитник «Лестера» Уилфрид Ндиди попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, инициатива принадлежит главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти. Специалист хочет усилить среднюю линию и считает, что нигериец станет отличным дополнением. Сделку «Реал» попробует провернуть в январе.

Transfermarkt оценивает Ндиди в 60 млн евро.

Напомним, Анчелотти не заинтересован в должности главного тренера сборной Италии.

Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Уилфрид Ндиди

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