«Реал» зимой хочет купить полузащитника «Лестера»

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Полузащитник «Лестера» Уилфрид Ндиди попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, инициатива принадлежит главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти. Специалист хочет усилить среднюю линию и считает, что нигериец станет отличным дополнением. Сделку «Реал» попробует провернуть в январе.
Transfermarkt оценивает Ндиди в 60 млн евро.
Напомним, Анчелотти не заинтересован в должности главного тренера сборной Италии.
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