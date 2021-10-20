Ребров: «Динамо» не может пойти против перемен в футболе»

Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
19:45
Главный тренер «Аль Айна» Сергей Ребров рассказал Diari Ara о переменах в футболе и о своем видении игры.
В качестве тренера вы работали в разных клубах. Каким вам видится нынешний матч «Барселона» - «Динамо»?
«Барса» - это всегда «Барса». Я очень уважаю этот клуб, потому что у него есть школа, идентичность. Как у нас в «Динамо», где тоже заботятся о тренировках. Мирча Луческу делает хорошую работу, уважаю его, потому что он хочет побеждать. Я, как тренер, в первую очередь забочусь о победе. Когда я закончил карьеру игрока, то хотел учиться у лучших тренеров и, например, пошел к Гвардиоле и Клоппу. Чтобы найти свой путь. Моя дорога - всегда побеждать. А в нынешнем «Динамо» идея заключается в том, чтобы делать ставку на талантливых игроков. Вы не можете пойти против перемен».
О каких переменах речь?
«Скорость. Сейчас вы можете все проанализировать. И вы должны это сделать. Лобановский уже работал со статистикой, но теперь все это можно получить за секунду. Дело больше не только в талантах, а в анализе усилий, приложенных в каждой игре. Когда я сравниваю свой 1997 год с тем, что есть сейчас, в некоторых аспектах это кажется другим видом спорта. Сейчас, с нынешним давлением, с интенсивностью, очень трудно добиться долгосрочных результатов. Вы можете выиграть игру, но победа в турнирах стоит дороже, особенно когда небольшое количество команд накапливают в своих рядах как можно больше талантов, чтобы заработать больше денег».
Ребров мог оказаться в «Кайрате».
Комментарии 0