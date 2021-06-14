Ребров – о поражении Украины от Нидерландов: «В 2006-м году против Испании у нас все было гораздо хуже»

Сергей Ребров / Фото: Getty Images

Украинский тренер Сергей Ребров высказался о поражении сборной Украины от Нидерландов (2:3).

Хорошо, что команда нашла в себе силы переломить ход поединка с Нидерландами, и Андрей Ярмоленко забил красивый мяч, который придал уверенности. Но потом немного не повезло. Я думаю, что все понимали: в этом матче у нас был шанс зацепиться за очки, но все будет решаться в оставшихся двух играх. Самое важное, что мы увидели – у нас есть команда. И эта команда очень организованная. Ничего страшного в таком поражении я не вижу».