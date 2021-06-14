Кобин: «После 2:2 надо было видоизменить схему и играть с Нидерландами по счету»
Ребров – о поражении Украины от Нидерландов: «В 2006-м году против Испании у нас все было гораздо хуже»
Тогда «сине-желтые» уступили 0:4
Сергей Ребров / Фото: Getty Images
Украинский тренер Сергей Ребров высказался о поражении сборной Украины от Нидерландов (2:3).
«Первый поединок на таком турнире всегда сложно играть. Было заметно, что в стартовые минуты присутствовало какое-то волнение, но порадовало, что команда, несмотря на все сложные ситуации, придерживалась тактики по ходу всего матча. Я хорошо помню наш дебют на чемпионате мира в 2006 году – нам тогда было намного сложнее. Во встрече с Испанией все оказалось гораздо хуже (в первом матче на ЧМ-2006 Украина проиграла Испании со счетом 0:4 – прим).
Хорошо, что команда нашла в себе силы переломить ход поединка с Нидерландами, и Андрей Ярмоленко забил красивый мяч, который придал уверенности. Но потом немного не повезло. Я думаю, что все понимали: в этом матче у нас был шанс зацепиться за очки, но все будет решаться в оставшихся двух играх. Самое важное, что мы увидели – у нас есть команда. И эта команда очень организованная. Ничего страшного в таком поражении я не вижу».
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.