Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Ребров все равно придет в сборную Украины вместо Шевченко. Саудовская Аравия – логичный шаг

По крайней мере, в сложившихся обстоятельствах
Футбол Сборная Украины
17:47
Ребров все равно придет в сборную Украины вместо Шевченко. Саудовская Аравия – логичный шаг Мнение
Сергей Ребров и Андрей Шевченко / Фото - Футбол 24

Три чемпионства, выход в группу Лиги Европы, а затем – и в Лиги чемпионов. На горизонте уже, казалось, замаячил «Тоттенхэм». Но нет – вместо Лондона пришлось ехать в Саудовскую Аравию. В «Аль-Айн». Сергей Ребров своим выбором удивил многих.

Но для него, на самом деле, остаются открыты много дверей.

Видео презентации Реброва в новом клубе:

Ладно, «Тоттенхэм» – это слишком. Пускай агент Реброва и убеждал в том, что разговоры с Дэниэлем Леви действительно были, но в подобное развитие событий верится приблизительно так же, как в трансфер из «Уфы» в «Манчестер Сити» – шанс один на миллион. Он вроде бы и есть, но, в то же время, катастрофически мал.

А вот другой вариант, со сборной Украины, выглядел максимально логичным. Цепочка была следующей:

  • Андрей Шевченко зажигает со сборной на Евро

  • Андрей Шевченко уходит в «Милан» или «Челси»

  • Сергей Ребров возглавляет сборную Украины

Но возникло уж слишком много ньюансов. Сначала Евро перенесли. Затем в «Милан» пришел Стефано Пиоли и россонери выдали достаточно убедительный сезон. А в добавок к этому Томас Тухель выиграл с «аристократами» Лигу чемпионов – никому в здравом уме не придет в голову его уволить.

Поэтому Шевченко попросту некуда идти. И, на самом деле, чемпионат мира уже в следующем году. Если на него отобраться, то можно будет получить еще один шанс проявить себя для широкой аудитории. А это равносильно с возможностью выбить себе хорошее предложение от хорошего клуба.

И, в итоге, в числе проигравших оказался Ребров.

Его полюбили в Будапеште. Чего уж там – болельщики его, кажется, боготворили. До прихода Реброва «Ференцварош» взял одно чемпионство за 15 лет – о том, чтобы выиграть его трижды кряду никто и думать не смел.

Так в придачу к этому еще подоспели первый за 15 лет выход в группу еврокубка, а уже на следующий год первый за 25 лет выход в группу Лиги чемпионов.

То, чего добился Ребров в Будапеште, войдет в историю клуба. И это не преувеличение. Если сейчас «Ференцварош» продолжит прогресс – будут вспоминать при ком это все началось. Если дальше последует провал – будут жалеть, что отпустили. Сергей Станиславович может собой гордится.

Вот только, он хотел доработать контракт до конца. И был настолько уверен в продолжении сотрудничества, что даже отказался от предложения из Греции. Ребров четко сказал – АЕК выходил на него с конкретным предложением. Ответ – отказ. Причина – еще год контракта в Будапеште.


Но все же пути тренера и «Ференцвароша» разошлись. И, вроде как, нам все достаточно доступно объяснили:

«Был удивлен, увидев в различных газетах, что я хотел уйти из «Ференцвароша». Нет. Это было не так.

После разногласий по поводу трансферной политики в начале года, мы сели с президентом Габором Кубатовым. Я почувствовал, что с двумя чемпионскими титулами, успехами в еврокубках заслуживаю такого большого уважения перед подписанием футболистов. Президент заверил меня, что без моего одобрения никто не будет подписан, но вскоре у нас оказался новичок.

Потом через своего агента я сообщил, что не хочу продолжать работу в таких условиях. Просто хотел дать сигнал, что не хочу подписанных футболистов без моего участия.

Плюс в клубе был тот, кто со мной конфликтовал. Позвольте мне не называть имя. Один из лидеров. С самого начала нашей совместной работы мне казалось, что мы друг другу не нравимся.

Я не планировал покидать Будапешт. Если бы все зависело от нас, мы бы остались. Я полюбил «Ференцварош» своим сердцем, я уважаю клуб, он мне очень многое дал. Я не хочу воевать против клуба, я просто хочу дать понять: я не хотел уходить».


И вот Ребров остался без клуба. Но ненадолго – через несколько дней после новости о расторжении одного контракта официально было объявлено о подписании другого – с титулованным аравийским клубом «Аль-Айн».

Хоть многих такая новость и расстроила, но лучше порадоваться за Реброва. Согласно информации в СМИ, за сезон, который короче европейского, украинец заработает 4 миллиона долларов. К тому же, там есть бонусы. Единственное, выхода к морю в городе нет… Правда, Дубай и Абу-Даби в нескольких часах езды на машине.

То есть, вместо того, чтобы остаться без клуба Ребров получил приличное финансовое предложение. Еще и из чемпионата, где успел поработать.

Чего переживать? По одной информации, контракт подписан на год – вообще мизер. По другой – на три, но с возможность расторжения по желанию тренера. Что первый, что второй вариант должны абсолютно устраивать Реброва.

Если он хочет работать в сборной Украины, а такой интерес, вроде как, есть. То спокойно, занимаясь делом, может дождаться пока это место освободится. То же касается и «Динамо».

Если же он стремится к резкому повышению уровня чемпионата, то у его агента есть целый год, чтобы найти интересующихся и убедить их сделать предложение. Тем более, есть уже два рычага давления – потрясающие успехи и в «Динамо», и в «Ференцвароше».

К тому же, всегда, когда ищите работу, это лучше делать из положения «на работе», нежели из положения «безработный». Чем футбольный мир отличается от любого другого?

Один сезон для тренера – это не настолько большой хронометраж, как один сезон для футболиста. Тренер не стареет, а набирается опыта. И, к тому же, получает дополнительное время: для переговоров, для реакции на обстоятельства, для выжидания удобного момента. Так что не стоит списывать Реброва со счетов и говорить, что деньги для него важнее амбиций.

Стойкое ощущение того, что он станет следующим главным тренером сборной Украины, остается. Пока не до конца ясны только временные рамки, когда это произойдет. Но подобное назначение обязательно должно случиться.

Без сомнения, это устроит всех – и Шевченко, который должен принять желаемый клуб и оставит национальную команду на хорошего специалиста, и руководство УАФ, которое, по слухам, даже подписывало предварительный контракт с Ребровым, и футболистов, которые понимают, что получат возможность прогрессировать и дальше. Ну и болельщиков, которым нравится современная, а не обороняющаяся с тремя опорниками сборная.

Устроит ли это Сергея Реброва? Он, наверняка, хочет повторить путь Шевченко. Добиться успеха с национальной командой, показать, что может добиваться результата и на элитном уровне, а затем прийти в сильный клуб.

Это все ведь выглядит логично, не так ли? Но для осуществления нужно, чтобы сложилось много пазлов. И, желательно, чтобы одним из них были успешные выступления сборной Украины на всех крупных турнирах. Тогда в выигрыше будут действительно, почти все.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Ребров Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко вручил награду Малиновскому
Шевченко вручил награду Малиновскому
Футбол Сборная Украины
17:47
Зинченко: «В сборной Украины много пересечений с тем, что я делал в «Манчестер Сити»
Зинченко: «В сборной Украины много пересечений с тем, что я делал в «Манчестер Сити»
Футбол Сборная Украины
16:23
Сравнил Шевченко, Ибрагимовича и Бензема, рассказал историю о Блохине. Тарас Михалик вспомнил Евро-2012
Эксклюзив
Сравнил Шевченко, Ибрагимовича и Бензема, рассказал историю о Блохине. Тарас Михалик вспомнил Евро-2012
Футбол Сборная Украины
13:02
Ребров: «АЕК ждал меня до последнего»
Ребров: «АЕК ждал меня до последнего»
Футбол Украинские легионеры
10:47
Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму сборной Украины
Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму сборной Украины
Футбол Сборная Украины
7 июня 22:27
«Аль-Айн» представил Реброва
«Аль-Айн» представил Реброва
Футбол Украинские легионеры
7 июня 21:10
1

Новости: Футбол

Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
17:56
Ребров все равно придет в сборную Украины вместо Шевченко. Саудовская Аравия – логичный шаг
Мнение
Ребров все равно придет в сборную Украины вместо Шевченко. Саудовская Аравия – логичный шаг
Сборная Украины
17:47
Шевченко вручил награду Малиновскому
Шевченко вручил награду Малиновскому
Сборная Украины
17:47
Сборная Украины отправилась в Бухарест на Евро-2020
Сборная Украины отправилась в Бухарест на Евро-2020
Сборная Украины
17:24
Стало известно, когда Шепелев сможет приступить к работе в общей группе
Стало известно, когда Шепелев сможет приступить к работе в общей группе
Украинская Премьер-лига
17:01
«Манчестер Юнайтед» готов приобрести лучшего защитника Серии А за солидную сумму
«Манчестер Юнайтед» готов приобрести лучшего защитника Серии А за солидную сумму
Премьер-Лига (Англия)
16:53
Де Лигт вернулся в общую группу сборной Нидерландов перед матчем с Украиной
Де Лигт вернулся в общую группу сборной Нидерландов перед матчем с Украиной
Сборная Украины
16:42
Зинченко: «В сборной Украины много пересечений с тем, что я делал в «Манчестер Сити»
Зинченко: «В сборной Украины много пересечений с тем, что я делал в «Манчестер Сити»
Сборная Украины
16:23
Моргни, если держат в заложниках. Испанский клуб продлил контракт с игроком до 2031 года
Моргни, если держат в заложниках. Испанский клуб продлил контракт с игроком до 2031 года
Примерa (Испания)
16:03
Все новости

Популярные новости

Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
11
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
1
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
WEB
TV
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
18:40
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
9 июня 18:00
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
11 июня 01:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
11 июня 18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00