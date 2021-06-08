Ребров все равно придет в сборную Украины вместо Шевченко. Саудовская Аравия – логичный шаг

По крайней мере, в сложившихся обстоятельствах

Мнение

Сергей Ребров и Андрей Шевченко / Фото - Футбол 24

Три чемпионства, выход в группу Лиги Европы, а затем – и в Лиги чемпионов. На горизонте уже, казалось, замаячил «Тоттенхэм». Но нет – вместо Лондона пришлось ехать в Саудовскую Аравию. В «Аль-Айн». Сергей Ребров своим выбором удивил многих.

Но для него, на самом деле, остаются открыты много дверей.

Видео презентации Реброва в новом клубе:

Ладно, «Тоттенхэм» – это слишком. Пускай агент Реброва и убеждал в том, что разговоры с Дэниэлем Леви действительно были, но в подобное развитие событий верится приблизительно так же, как в трансфер из «Уфы» в «Манчестер Сити» – шанс один на миллион. Он вроде бы и есть, но, в то же время, катастрофически мал.

А вот другой вариант, со сборной Украины, выглядел максимально логичным. Цепочка была следующей:

Андрей Шевченко зажигает со сборной на Евро

Андрей Шевченко уходит в «Милан» или «Челси»

Сергей Ребров возглавляет сборную Украины

Но возникло уж слишком много ньюансов. Сначала Евро перенесли. Затем в «Милан» пришел Стефано Пиоли и россонери выдали достаточно убедительный сезон. А в добавок к этому Томас Тухель выиграл с «аристократами» Лигу чемпионов – никому в здравом уме не придет в голову его уволить.

Поэтому Шевченко попросту некуда идти. И, на самом деле, чемпионат мира уже в следующем году. Если на него отобраться, то можно будет получить еще один шанс проявить себя для широкой аудитории. А это равносильно с возможностью выбить себе хорошее предложение от хорошего клуба.

И, в итоге, в числе проигравших оказался Ребров.

Его полюбили в Будапеште. Чего уж там – болельщики его, кажется, боготворили. До прихода Реброва «Ференцварош» взял одно чемпионство за 15 лет – о том, чтобы выиграть его трижды кряду никто и думать не смел.

Так в придачу к этому еще подоспели первый за 15 лет выход в группу еврокубка, а уже на следующий год первый за 25 лет выход в группу Лиги чемпионов.

То, чего добился Ребров в Будапеште, войдет в историю клуба. И это не преувеличение. Если сейчас «Ференцварош» продолжит прогресс – будут вспоминать при ком это все началось. Если дальше последует провал – будут жалеть, что отпустили. Сергей Станиславович может собой гордится.

Вот только, он хотел доработать контракт до конца. И был настолько уверен в продолжении сотрудничества, что даже отказался от предложения из Греции. Ребров четко сказал – АЕК выходил на него с конкретным предложением. Ответ – отказ. Причина – еще год контракта в Будапеште.





Но все же пути тренера и «Ференцвароша» разошлись. И, вроде как, нам все достаточно доступно объяснили:

«Был удивлен, увидев в различных газетах, что я хотел уйти из «Ференцвароша». Нет. Это было не так. После разногласий по поводу трансферной политики в начале года, мы сели с президентом Габором Кубатовым. Я почувствовал, что с двумя чемпионскими титулами, успехами в еврокубках заслуживаю такого большого уважения перед подписанием футболистов. Президент заверил меня, что без моего одобрения никто не будет подписан, но вскоре у нас оказался новичок. Потом через своего агента я сообщил, что не хочу продолжать работу в таких условиях. Просто хотел дать сигнал, что не хочу подписанных футболистов без моего участия. Плюс в клубе был тот, кто со мной конфликтовал. Позвольте мне не называть имя. Один из лидеров. С самого начала нашей совместной работы мне казалось, что мы друг другу не нравимся. Я не планировал покидать Будапешт. Если бы все зависело от нас, мы бы остались. Я полюбил «Ференцварош» своим сердцем, я уважаю клуб, он мне очень многое дал. Я не хочу воевать против клуба, я просто хочу дать понять: я не хотел уходить».

И вот Ребров остался без клуба. Но ненадолго – через несколько дней после новости о расторжении одного контракта официально было объявлено о подписании другого – с титулованным аравийским клубом «Аль-Айн».

Хоть многих такая новость и расстроила, но лучше порадоваться за Реброва. Согласно информации в СМИ, за сезон, который короче европейского, украинец заработает 4 миллиона долларов. К тому же, там есть бонусы. Единственное, выхода к морю в городе нет… Правда, Дубай и Абу-Даби в нескольких часах езды на машине.

То есть, вместо того, чтобы остаться без клуба Ребров получил приличное финансовое предложение. Еще и из чемпионата, где успел поработать.

Чего переживать? По одной информации, контракт подписан на год – вообще мизер. По другой – на три, но с возможность расторжения по желанию тренера. Что первый, что второй вариант должны абсолютно устраивать Реброва.

Если он хочет работать в сборной Украины, а такой интерес, вроде как, есть. То спокойно, занимаясь делом, может дождаться пока это место освободится. То же касается и «Динамо».

Если же он стремится к резкому повышению уровня чемпионата, то у его агента есть целый год, чтобы найти интересующихся и убедить их сделать предложение. Тем более, есть уже два рычага давления – потрясающие успехи и в «Динамо», и в «Ференцвароше».

К тому же, всегда, когда ищите работу, это лучше делать из положения «на работе», нежели из положения «безработный». Чем футбольный мир отличается от любого другого?

Один сезон для тренера – это не настолько большой хронометраж, как один сезон для футболиста. Тренер не стареет, а набирается опыта. И, к тому же, получает дополнительное время: для переговоров, для реакции на обстоятельства, для выжидания удобного момента. Так что не стоит списывать Реброва со счетов и говорить, что деньги для него важнее амбиций.

Стойкое ощущение того, что он станет следующим главным тренером сборной Украины, остается. Пока не до конца ясны только временные рамки, когда это произойдет. Но подобное назначение обязательно должно случиться.

Без сомнения, это устроит всех – и Шевченко, который должен принять желаемый клуб и оставит национальную команду на хорошего специалиста, и руководство УАФ, которое, по слухам, даже подписывало предварительный контракт с Ребровым, и футболистов, которые понимают, что получат возможность прогрессировать и дальше. Ну и болельщиков, которым нравится современная, а не обороняющаяся с тремя опорниками сборная.

Устроит ли это Сергея Реброва? Он, наверняка, хочет повторить путь Шевченко. Добиться успеха с национальной командой, показать, что может добиваться результата и на элитном уровне, а затем прийти в сильный клуб.

Это все ведь выглядит логично, не так ли? Но для осуществления нужно, чтобы сложилось много пазлов. И, желательно, чтобы одним из них были успешные выступления сборной Украины на всех крупных турнирах. Тогда в выигрыше будут действительно, почти все.