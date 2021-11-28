Реконструкция в самом разгаре. Как сейчас выглядит стадион «Вереса», на котором в 2022-м году уже планируют проводить матчи

Проект реализовывается в рамках государственной программы «Большое строительство»

Фото: Youtube

Стадион «Авангард» в Ровно продолжает находиться на этапе реконструкции. Вашему вниманию кадры с теперешнего состояния арены, которая к весне 2022-го года планирует быть введена в эксплуатацию.

Напомним, сейчас «Верес» проводит свои домашние матчи на арене в Луцке, которая также имеет название «Авангард».

Турнирная таблица УПЛ.