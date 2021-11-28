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Реконструкция в самом разгаре. Как сейчас выглядит стадион «Вереса», на котором в 2022-м году уже планируют проводить матчи
Проект реализовывается в рамках государственной программы «Большое строительство»
28 ноября 14:58
Фото: Youtube
Стадион «Авангард» в Ровно продолжает находиться на этапе реконструкции. Вашему вниманию кадры с теперешнего состояния арены, которая к весне 2022-го года планирует быть введена в эксплуатацию.
Напомним, сейчас «Верес» проводит свои домашние матчи на арене в Луцке, которая также имеет название «Авангард».
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