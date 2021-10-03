«Ренн» сенсационно обыграл ПСЖ, не пропустив от Месси, Неймара и Мбаппе

Парижане впервые в сезоне потеряли очки

фото - Inside Sport

В матче девятого тура Лиги 1 «Ренн» на своем поле принимал ПСЖ.

Хозяева забили столичному гранду два мяча на 45-й и 46-й минуте. Отличились Лаборд и Флавьент Тэ.

Единственный раз мяч в сетку «Ренна» смог отправить Килиан Мбаппе, но взятие ворот отменили из-за оффсайда.

Даже не смотря на наличия в стартовом составе троицы Неймар-Месси-Мбаппе, гости так и не смогли распечатать ворота соперника.

Парижане впервые в сезоне потеряли очки, но сохранили лидерство в чемпионате с комфортной разницей в очках.

«Ренн» – ПСЖ 2:0

Голы: Лаборд, 45, Те, 46.

«Ренн»: Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Ассиньон, 75), Мартен (Сантамария, 76), Те (Угошукву, 87), Лаборд, Терье (Гирасси, 75), Сулемана.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария, Гуйе (Эррера, 76), Верратти (Вейналдум, 76), Месси, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.

Предупреждения: Лаборд (24), Мартен (55), Кимпембе (55), Доннарумма (56), Мбаппе (86).