Ринату Ахметову – 55. Пять главных достижений за время президентства в «Шахтере»

Победа в Кубке UEFA, открытие «Донбасс Арены» и другое

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Ринат Ахметов / Фото - Footboom

21 сентября президенту «Шахтера» Ринату Ахметову исполнилось 55 лет. На эту должность он пришел почти 25 лет назад – 11 октября 1996 года.

XSPORT.ua предлагает вспомнить пять самых значимых событий в истории «Шахтера» в эпохи Рината Ахметова.

Победа в Кубке UEFA

«Шахтер» стал первым украинским клубом в эпоху независимости, который выиграл европейский трофей. В финале «горняки» последнего в истории розыгрыша Кубка UEFA переиграли бременский «Вердер».

13 побед в чемпионате Украины

После прихода в «Шахтер» Ахметову пришлось ждать первого чемпионского титула целых шесть лет, но в 2002 году после победы в Ужгороде над «Закарпатьем» он был добыт. С того времени за последующие 19 лет «Шахтер» еще 12 раз становился чемпионом Украины.

Наем на работу Мирчи Луческу

18 мая 2004 года после отставки Бернда Шустера, не сумевшего обойти «Динамо» в чемпионате Украины и провалившего еврокампанию, «Шахтер» возглавил румынский специалист Мирча Луческу, до этого успешно работавший в Италии и Турции. С ним связаны главные успехи «Шахтера» в новейшей истории – за период с 2004 по 2016 годы «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выиграли национальный Кубок, восемь – Суперкубок и победили в Кубке UEFA. Именно во времена Луческу «Шахтер» стал грозной силой на международной арене.

Открытие «Донбасс Арены»

29 августа 2009 года в День шахтера состоялось открытия суперсовременной «Донбасс-Арены», сооружение которой длилось чуть более трех лет, а само строительство обошлось в 400 миллионов долларов. По словам Ахметова, это был его подарок родному городу. Свой последний матч на «Донбасс Арене» «Шахтер» сыграл весной 2014 года.

Четвертьфинал Лиги чемпионов

За времена президентства Ахметова «Шахтер» стал практически постоянным участником группового этапа Лиги чемпионов, но в плей-офф «горнякам» удавалось выходить не так уж и часто – четыре раза. Впервые это случилось в 2011 году. Тогда же «горняки» пока в единственный раз в истории преодолели стадию 1/8 финала, по сумме двух матчей со счетом 6:2 переиграв «Рому», но в четвертьфинале уступив «Барселоне». Со времен легендарного сезона-1998/99 в исполнении «Динамо» это лучшее достижение украинских клубов в Лиге чемпионов.