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Ризнык: «У Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Петракова надо играть надежно»
Вратарь сравнил двух тренеров
09:28
Фото: ФК Ворскла
Вратарь Дмитрий Ризнык сравнил двух тренеров сборной Украины Андрея Шевченко и Александра Петракова.
Ты вызывался, когда был Шевченко и сейчас вызываешься при Петракове. Сравни двух тренеров.
«У Андрея Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Александра Петракова более надежный футбол надо демонстрировать. С Петраковым мы работали еще в U-20 на чемпионате мира, поэтому у нас с ним проблем не было».
Расскажи об особенностях тренировок с Александром Шовковским.
«Он больше занимается полевыми игроками, у нас другой тренер вратарей. При Шевченко был Педро Луис Харо Регеро и он нас тренировал. Шовковский подсказывал также».
Может быть такое, что сборная разделится на два лагеря?
«Нет, такого не будет. Мы как единый кулак. Плывем в одной лодке. Больше всего общаюсь с Корниенко, Коноплей и Булецой».
Кто лучший тренер: Петраков или Шевченко?
«Оба по-своему хороши».
Накануне Ризнык взял пенальти в матче УПЛ.
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