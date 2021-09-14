«Динамо» сыграет против «Бенфики» в белой форме
Родригеш больше не сыграет за «Динамо». Суркис назвал условия перехода в «Труа»
Киевляне выручат неплохую сумму за скандального люксембуржца
Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий Жерсон Родригеш по окончании текущей аренды перейдет из «Динамо» в «Труа» за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live», ссылаясь на слова президента киевлян Игоря Суркиса.
Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали «Труа» в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Это со слов президента «Динамо». Это хороший бизнес.
Он попросту не хотел здесь играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так.
Жерсон не хотел тут оставаться. И иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером.
Напомним, Родригеш уже забил дебютный мяч в Лиге 1.
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