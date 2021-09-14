Родригеш больше не сыграет за «Динамо». Суркис назвал условия перехода в «Труа»

Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий Жерсон Родригеш по окончании текущей аренды перейдет из «Динамо» в «Труа» за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live», ссылаясь на слова президента киевлян Игоря Суркиса.

Он попросту не хотел здесь играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так.

Жерсон не хотел тут оставаться. И иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером.