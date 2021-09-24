«Рома» благодаря голу Абрахама сумела переиграть «Удинезе»
В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала «Удинезе».
Исход встречи решил единственный мяч форварда Тэмми Абрахама в середине первого тайма.
Отметим, что «Рома» с Моуриньо в новом сезоне выиграла 7 матчей из 8-ми во всех турнирах, а также находится среди лидеров чемпионата Италии в турнирной таблице.
Серия А, 5-й тур
«Рома» – «Удинезе» 1:0
Гол: Абрахам, 36
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Смоллинг, 69), Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74), Пеллегрини, Мхитарян, Кристанте, Верету, Абрахам (Шомуродов, 86).
«Удинезе»: Сильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк (Самарджич, 79), Самир, Молина (Соппи, 62), Перейра, Уолас, Макенго (Арслан, 85), Удоджи (Ларсен, 79), Деулофеу, Пуссетто (Бету, 62).
Предупреждения: Уолас (32), Пеллегрини (56), Кристанте (65), Калафьори (66).
Удаление: Пеллегрини (89).
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