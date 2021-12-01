«Рома» Моуриньо уступила «Болонье», но осталась в топ-5
В матче 14-го тура Серии А «Болонья» принимала «Рому»
Единственный гол во встрече состоялся в середине первого тайма – красиво мяч в угол подкрутил Сванберг, так «Болонья» вышла вперед.
«Рома» не сумела сравнять. Команда Моуриньо осталась на 5-м месте, имея в активе 25 очков в турнирной таблице Серии А. В субботу у «волков» матч с «Интером», который пропустит ведущий форвард Тэмми Абрахам из-за перебора желтых карточек.
Серия А, 15-й тур
«Болонья» – «Рома» 1:0
Гол: Сванберг, 35
«Болонья»: Скорупски, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 90), Ольсен (де Сильвестри, 80), Арнаутович (Сансоне, 17), Барроу (Орсолини, 90).
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини (Винья, 73), Рожер, Мхитарян, Верету (Кристанте, 64), Диавара (Карлес Перес, 46), Дзаньоло, Абрахам, Эль-Шаарави (Шомуродов, 52).
Предупреждения: Сориано (38), Абрахам (45), Карлес Перес (59), Дзаньоло (72), Скорупски (87), Карсдорп (90), Сансоне (90).
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