«Рома» Фонсеки на своем поле крупно переиграла «Шахтер»

Тема дня Фото - UEFA

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» на выезде разгромно уступил «Роме».

Счет открыл Пеллегрини после хитрой передачи Педро. Сравнять счет мог Мораес, однако суперсейв совершил Лопес. Таким образом, хозяева ушли на перерыв при минимальном преимуществе.

«Шахтер» увереннее соперника начал второй тайм. Снова забивать мог форвард «оранжево-черных», но испанский голкипер в очередной раз спас команду.

А вот середину второй половины встречи гораздо лучше провели «волки». В течение четырех минут Эль-Шаарави и Манчини довели счет до разгромного.

Два пропущенных мяча стали ударом для «горняков». У футболистов донецкой команды в концовке игры не шла игра в атаке. Они стали допускать ошибки и не сумели оформить хотя бы один выездной гол.

Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

«Рома» – «Шахтер» 3:0

Голы: Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

«Рома»: Лопес, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Спинаццола (Бруно Перес, 78), Мхитарян (Майораль, 35), Диавара (Рожер, 79), Пеллегрини (Карлес Перес, 78), Вильяр, Педро (Эль-Шаарави, 62), Кристанте.

«Шахтер»: Трубин, Витао, Додо, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79), Майкон, Тете (Коноплянка, 87), Марлос (Маркос Антонио, 88), Мораес (Дентиньо, 75).

Предупреждения: Кумбула, Манчини – Алан Патрик, Майкон, Тайсон