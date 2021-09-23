НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от COVID-19
«Рома» открыла пункт вакцинации на «Стадио Олимпико»
Всем, кто сделает прививку, предоставлена скидка на билеты
15:57
Стадио Олимпико / Фото: Getty Images
Римская «Рома» открыла пункт вакцинации на домашней арене «Стадио Олимпико», сообщает пресс-служба «волков».
В эти дни, 22-24 сентября, все желающие жители Рим могут получить первую или вторую прививку Moderna.
Болельщикам «Ромы», которые вакцинируются, будет предоставлена скидка на билет на ближайший домашний матч команды.
Напомним, один из клубов УПЛ вакцинировался полным составом еще летом.