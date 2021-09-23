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«Рома» открыла пункт вакцинации на «Стадио Олимпико»

Всем, кто сделает прививку, предоставлена скидка на билеты
Футбол Серия А (Италия)
15:57
«Рома» открыла пункт вакцинации на «Стадио Олимпико»
Стадио Олимпико / Фото: Getty Images

Римская «Рома» открыла пункт вакцинации на домашней арене «Стадио Олимпико», сообщает пресс-служба «волков».

В эти дни, 22-24 сентября, все желающие жители Рим могут получить первую или вторую прививку Moderna.

Болельщикам «Ромы», которые вакцинируются, будет предоставлена скидка на билет на ближайший домашний матч команды.

Напомним, один из клубов УПЛ вакцинировался полным составом еще летом.

Петр Приходько
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Теги

Рома (Рим)

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