Месси хочет, чтобы ПСЖ продал его соотечественника
Роналдиньо: «Я не думал, что Месси окажется в ПСЖ»
Мало кто ожидал увидеть аргентинца вне «Барселоны»
18:41
Роналдиньо / фото - PSG
Экс-форвард ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо после встречи со звездами французского клуба прокомментировал для Football Italia переход Лионеля Месси в парижский гранд:
«Было приятно увидеться с ними. Знаю, что они отлично ладят. Был рад снова встретиться.
Все в Бразилии знают, чего стоит Неймар, хотя у него случались сложные моменты. Когда Лео оказался в «Барселоне», много говорили о его качествах. И я видел, на что он способен, когда мы тренировались вместе.
Я и не думал, что Месси окажется в «ПСЖ». Конечно, они могут стремиться к победе в Лиге чемпионов. Когда в команде собраны такие игроки, невозможно не думать, что впереди ее ждет что-то важное».
Бразилец посетил матч парижан с «РБ Лейпциг», где встретился с лидерами клуба.
Ранее Роналдиньо заявил, что Мбаппе станет обладателем Золотого мяча.