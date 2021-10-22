Роналдиньо: «Я не думал, что Месси окажется в ПСЖ»

Роналдиньо / фото - PSG

Экс-форвард ПСЖ и «Барселоны» Роналдиньо после встречи со звездами французского клуба прокомментировал для Football Italia переход Лионеля Месси в парижский гранд:

Все в Бразилии знают, чего стоит Неймар, хотя у него случались сложные моменты. Когда Лео оказался в «Барселоне», много говорили о его качествах. И я видел, на что он способен, когда мы тренировались вместе.

Я и не думал, что Месси окажется в «ПСЖ». Конечно, они могут стремиться к победе в Лиге чемпионов. Когда в команде собраны такие игроки, невозможно не думать, что впереди ее ждет что-то важное».