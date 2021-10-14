Не Месси и даже не Роналду. В Испании назвали своего фаворита на «Золотой мяч»
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
Бразильский экс-форвард выделил Бензема
Роналдо / Фото: Eurosport
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо в своем Instagram назвал главного претендента на получение «Золотого мяча».
«Мой кандидат на «Золотой мяч» – Бензема, без сомнений.
Лучший нападающий, просто зверь последние 10 лет и, самое главное, чемпион. Вы так не считаете?».
Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино назвал троих претендентов на «Золотой мяч».
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