Роналду: «Будет очень грустно, если Португалия не попадет на чемпионат мира»

36-летний форвард хочет поехать с командой в Катар

Криштиану Роналду / фото - Marca

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался для ESPN о перспективах своей национальной команды:

«Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я по-прежнему верю, что мы выйдем туда. В футболе и жизни бывают трудные времена, но если падаешь, должна быть возможность подняться. Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира. Мы знаем, что у нас впереди одна или две трудные битвы. Я верю. В марте мы будем готовы, будет битва. Жизнь такова, что идеального сценария не бывает. Мы должны принимать вещи такими, какие они есть, встречать все лицом к лицу. Когда наступит март, мы будем готовы».

В марте португальцам предстоит сыграть в стыковых матчах за выход на мундиаль. Команда Сантуша попала в путь С, где им предстоит сыграть с Турцией, а сборной Италии будет противостоять Северная Македония. Победители этих пар разыграют между собой путевку в Катар.

Ранее Роналду заявил, что не готов занимать шестое или седьмое место в чемпионате с МЮ.