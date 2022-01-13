Роналду - о МЮ «Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место»

Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился Sky Sports ситуацией внутри команды.

Может ли «МЮ» войти в топ-4, не изменившись при этом ментально?

Думаю, для того чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Так что почему бы и нет – новый год, новая жизнь… Надеюсь, МЮ сможет достичь желаемого болельщиками уровня. Они это заслужили.

Сейчас мы способны меняться. Я знаю, как это должно произойти, но если скажу, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что мы можем выступать лучше, все из нас. Мы должны изменить нынешнее положение.

Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы стараться побеждать, конкурировать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня.

Нам еще во многом нужно прибавлять, и я думаю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших успехов».