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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

Роналду - о МЮ «Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место»

Форвард высказался о положении дел в команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:21
Роналду - о МЮ «Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место»
Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился Sky Sports ситуацией внутри команды.

Может ли «МЮ» войти в топ-4, не изменившись при этом ментально?

«Это невозможно. Думаю, менталитет главное. Наш менталитет должен соответствовать минимум топ-3, на другое я не согласен.

 Думаю, для того чтобы построить что-то хорошее, иногда нужно что-то разрушить. Так что почему бы и нет – новый год, новая жизнь… Надеюсь, МЮ сможет достичь желаемого болельщиками уровня. Они это заслужили.

 Сейчас мы способны меняться. Я знаю, как это должно произойти, но если скажу, то это будет неэтично с моей стороны. Могу лишь сказать, что мы можем выступать лучше, все из нас. Мы должны изменить нынешнее положение.

 Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы стараться побеждать, конкурировать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня.

 Нам еще во многом нужно прибавлять, и я думаю, что если мы изменим свой менталитет, то сможем добиться больших успехов».

 

МЮ идет 7-м в таблице АПЛ.

Андрей Усмонов
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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