Роналду: «Буду давить на Сульшера, чтобы выпустил меня в следующем матче»

Португальцу не терпится провести первый матч за МЮ после возвращения

Оле-Гуннар Сульше и Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал официальному сайту «дьяволов», рассчитывает ли он дебютировать за новый/старый клуб в ближайшем матче с «Ньюкаслом»:

«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с «Ньюкаслом». Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе (смеется). Я готов!»

Португальский форвард перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 15 миллионов евро.

Игрок уже выступал за маникунианцев в период с 2003 по 2009 год, пока не перебрался за рекордные на то время 94 миллиона евро в мадридский «Реал».

Именно в составе «дьяволов» Роналду впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов и Золотой мяч. С тех пор ни один игрок АПЛ не выигрывал главную индивидуальную награду.

Напомним, Роналду провел встречу с Оле-Гуннаром Сульшером и был представлен команде.