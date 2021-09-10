Роналду: «Буду давить на Сульшера, чтобы выпустил меня в следующем матче»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал официальному сайту «дьяволов», рассчитывает ли он дебютировать за новый/старый клуб в ближайшем матче с «Ньюкаслом»:
«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с «Ньюкаслом». Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов.
Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе (смеется). Я готов!»
Португальский форвард перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
Игрок уже выступал за маникунианцев в период с 2003 по 2009 год, пока не перебрался за рекордные на то время 94 миллиона евро в мадридский «Реал».
Именно в составе «дьяволов» Роналду впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов и Золотой мяч. С тех пор ни один игрок АПЛ не выигрывал главную индивидуальную награду.
Напомним, Роналду провел встречу с Оле-Гуннаром Сульшером и был представлен команде.
Комментарии 0