«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» деньги за Роналду до 2026 года
Роналду провел встречу с Сульшером и был представлен команде
Звездный португалец уже присоединился к тренировочной работе
17:56
Криштиану Роналду / Фото - eurosportНакануне звездный португальский форвард Криштиану Роналду впервые посетил тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» после возвращения в Англию. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт команды.
Роналду провел встречу с наставником манкунианцев Оле-Гуннаром Сульшером, а затем был представлен футболистам. После этого португалец присоединился к тренировочной работе.
«Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре АПЛ примет «Ньюкасл» 11 сентября и в клубе надеются, что Роналду сможет помочь МЮ в предстоящем матче.
Ранее стало известно, что Роналду перешел из «Ювентуса» в МЮ за 15 миллионов евро.
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