Роналду голом с пенальти отправил МЮ в зону еврокубков

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21:14
Криштиану Роналду / фото - MUFC
В матче 16-го тура АПЛ «Норвич» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Первый тайм прошел без особых моментов и забитых мячей.
На 75-й минуте Криштиану Роналду заработал для «дьяволов» право на пробитие пенальти.
Португалец сам реализовал удар с точки, переиграв Тима Крула.
АПЛ, 16-й тур
«Норвич» – «Манчестер Юнайтед» 0:1
Голы: Роналду, 75 (пен.)
«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис, Рупп (Ле-Мелу, 76), Маклин, Гилмор, Плахета (Кэнтуэлл, 70), Пукки, Сарджент.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделеф (Байи, 74), Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 67), Роналду, Рэшфорд.
Предупреждения: Далот (77).
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