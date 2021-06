Роналду – Куртуа после матча: «Везунчики, а?»

Криштиану Роналду и Тибо Куртуа / фото - Twitter

Вчера состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии, где бельгийцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду после матча подошел к вратарю соперников Тибо Куртуа и сказал, что им повезло победить:

"[The ball] didn't want to go in today."



Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j