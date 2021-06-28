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Роналду – Куртуа после матча: «Везунчики, а?»

Не умеет проигрывать?
Футбол Евро-2020
13:20
Роналду – Куртуа после матча: «Везунчики, а?»
Криштиану Роналду и Тибо Куртуа / фото - Twitter

Вчера состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии, где бельгийцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду после матча подошел к вратарю соперников Тибо Куртуа и сказал, что им повезло победить:

«Везунчики, а? Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик».

Но толика правды в словах Роналду есть, ведь Бельгия нанесла только один удар в створ ворот Руи Патрисиу, который и стал результативным. После потрясающего дальнего удара Торгана Азара бельгийцы закрылись в своей штрафной и играли на отбой.

Напомним, защитник португальцев Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Евро.



Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия сборная Португалии (футбол) Криштиану Роналду Тибо Куртуа

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