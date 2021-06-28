Роналду – Куртуа после матча: «Везунчики, а?»

Не умеет проигрывать?

Криштиану Роналду и Тибо Куртуа / фото - Twitter

Вчера состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии, где бельгийцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду после матча подошел к вратарю соперников Тибо Куртуа и сказал, что им повезло победить:

«Везунчики, а? Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик».

"[The ball] didn't want to go in today."



Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Но толика правды в словах Роналду есть, ведь Бельгия нанесла только один удар в створ ворот Руи Патрисиу, который и стал результативным. После потрясающего дальнего удара Торгана Азара бельгийцы закрылись в своей штрафной и играли на отбой.

Напомним, защитник португальцев Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Евро.