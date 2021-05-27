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Роналду на Погба? «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» затеяли космический обмен

Звездный португалец может продолжить карьеру в АПЛ


Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:21
Роналду на Погба? «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» затеяли космический обмен
Роналду и Погба / Фото - eurosport.ru
«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить звездный обмен в летнее трансферное окно: Поль Погба на Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.

Португалец намерен покинуть туринский клуб нынешним летом. Боссы «Ювентуса» не будут препятствовать переходу форварда.

И для Погба, и для Роналду этот обмен может стать возвращением в свои бывшие клубы. Погба защищал цвета «Ювентуса» в 2012-2016 годах, а Роналду за «Манчестер Юнайтед» – в 2003-2009 годах.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг Роналду в «Ювентусе» зависит от того, останутся ли в рядах итальянского гранда главный тренер Андреа Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи.
Владимир Кириченко
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Теги

Криштиану Роналду Поль Погба Манчестер Юнайтед Ювентус

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