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Роналду – о поражении «Янг Бойз»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»

Форвард разочарован потерей очков
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:45
Роналду – о поражении «Янг Бойз»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»
Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал в своем twitter поражение от «Янг Бойз» (1:2) в стартовом матче Лиги чемпионов.

«Не тот результат, на который мы рассчитывали.

Но теперь время для качественного восстановления, сосредоточимся на следующей игре!»

Роналду забил единственный мяч МЮ в том матче.

Португалец забил во второй игре подряд.

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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