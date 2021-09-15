Дебютный гол Роналду в ЛЧ после возвращения в МЮ не спас от поражения «Янг Бойзу»
Роналду – о поражении «Янг Бойз»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»
Форвард разочарован потерей очков
08:45
Фото: Sky Sports
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал в своем twitter поражение от «Янг Бойз» (1:2) в стартовом матче Лиги чемпионов.
«Не тот результат, на который мы рассчитывали.
Но теперь время для качественного восстановления, сосредоточимся на следующей игре!»
Роналду забил единственный мяч МЮ в том матче.
Португалец забил во второй игре подряд.
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