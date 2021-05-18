Роналду: «Сильные футболисты – те, кому удается быть в форме сезон за сезоном»

Форвард так и не выбрал между Мбаппе и Холандом

Фото: AFP Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал Goal.com, кого сможет считать топ-футболистом. Кого из них вы выбираете – Мбаппе или Холанда? «Сложно выбрать одного игрока и сказать, что именно он станет лучшим. Однако, как я считаю, будет интересно следить за игрой футболистов нового поколения. Таких, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которые стремятся к вершине. Некоторые игроки могут провести один-два отличных сезона. По-настоящему сильные футболисты – это те, кому удается делать это сезон за сезоном. А это нелегко. Это требует большого труда и настоящей самоотдачи». Ранее Неймар заявил, что хотел бы сыграть с Роналду в одной команде.

Андрей Усмонов