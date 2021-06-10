Зинченко: «Роналду для меня всегда будет служить примером»
Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии. До мирового рекорда – 5 голов
Звездный форвард помог своей команде разгромить Израиль
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
В товарищеском матче сборная Португалии разгромила Израиль (4:0).
Отметим, что один из мячей забил нападающий Криштиану Роналду. Это его 104-й мяч за национальную команду.
Обзор матча Португалия - Израиль
До мирового рекорда по количеству голов за национальную сборную Роналду осталось забить 5 мячей. Рекорд принадлежит форварду сборной Ирана Али Даеи (109 голов за сборную).
Напомним, Португалия на Евро-2020 сыграет в одной группе с Францией, Германией и Венгрией.
Комментарии 0