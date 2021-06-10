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Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии. До мирового рекорда – 5 голов

Звездный форвард помог своей команде разгромить Израиль
Футбол Сборные
08:25
Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии. До мирового рекорда – 5 голов
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

В товарищеском матче сборная Португалии разгромила Израиль (4:0).

Отметим, что один из мячей забил нападающий Криштиану Роналду. Это его 104-й мяч за национальную команду.

Обзор матча Португалия - Израиль

До мирового рекорда по количеству голов за национальную сборную Роналду осталось забить 5 мячей. Рекорд принадлежит форварду сборной Ирана Али Даеи (109 голов за сборную).

Напомним, Португалия на Евро-2020 сыграет в одной группе с Францией, Германией и Венгрией.

Петр Приходько
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Криштиану Роналду сборная Португалии (футбол)

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