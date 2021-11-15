Роналду заплакал после поражения Португалии от Сербии

Команда Сантуша не прошла на ЧМ напрямую

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заплакал после финального свистка матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Сербии (1:2).

Роналду сел на газон и не сдержал слез.

Португалия заняла 2-е место в своей группе отбора на ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах, где также известны еще 7 участников из 12-ти.

Напомним, это второе поражение сборной Португалии в домашних матчах отбора на ЧМ за 28 лет.