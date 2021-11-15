Роналду впервые в карьере ни разу не пробил в створ ворот соперника в матче отбора на ЧМ
Роналду заплакал после поражения Португалии от Сербии
Команда Сантуша не прошла на ЧМ напрямую
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заплакал после финального свистка матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Сербии (1:2).
Роналду сел на газон и не сдержал слез.
Португалия заняла 2-е место в своей группе отбора на ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах, где также известны еще 7 участников из 12-ти.
Напомним, это второе поражение сборной Португалии в домашних матчах отбора на ЧМ за 28 лет.
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