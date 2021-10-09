Ротань в шоке. Молодежная сборная Франции катком прошлась по сборной Украины

Ранее удаление Таловерова решило исход игры

Руслан Ротань / фото - УАФ

В отборочном матче Евро-2023 между молодежными командами сборная Франции расправилась со сборной Украины.

Огромную роль в разгроме сыграло раннее удаление в составе «сине-желтых». Уже в середине первого тайма прямую красную карточку получил защитник Максим Таловеров.

Это помогло «Ле Бле» взять инициативу в свои руки и забить подопечным Руслана Ротаня пять безответных мячей.

Голами отметились Калимуэндо, Диоп, Адли и дважды Шерки.

Победа помогла французам обогнать украинцев в таблице. У «трехцветных» теперь 7 очков, в то время как у «сине-желтых» – 6.

Чемпионат Европы 2023 U-21, квалификация

Сборная Франции U-21 – Сборная Украины U-21 5:0

Голы: Калимуэндо, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шерки, 68, 80

Сборная Франции U-21: Меслье, Калюлю, Салиба, Б. Бадьяшиль (Баде, 58), Трюффер (Гюсто, 70), Адли, К. Тюрам (Шотар, 74), Какере, Калимуэндо-Мюинга (Шо, 58), Гуйри, Дио (Шерки, 58).

Сборная Украины U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Билошевский, 59), Крыськив (Желизко, 46), Кухаревич (Вьюнник, 46).

Предупреждения: Тюрам (26), Судаков (30), Бадьяшиль (35), Мудрик (75).

Удаление: Таловеров (27).