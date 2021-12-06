Ровно 15 лет назад Роналдо забил последние мяч за «Реал». Это случилось в Украине

В ворота киевского «Динамо»

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6 декабря 2006-го года экс-форвард сборной Бразилии Роналдо забил свои последние мячи за мадридский «Реал». Это случилось в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо», тогда команды сыграли 2:2.

Как и тогда, сейчас «Динамо» снова потеряло все шансы на еврокубковую весну, но проведет последний матч группового раунда ЛЧ в Лиссабоне.

Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».