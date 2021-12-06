Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
Ровно 15 лет назад Роналдо забил последние мяч за «Реал». Это случилось в Украине
В ворота киевского «Динамо»
14:17
Фото: Getty Images
6 декабря 2006-го года экс-форвард сборной Бразилии Роналдо забил свои последние мячи за мадридский «Реал». Это случилось в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо», тогда команды сыграли 2:2.
¡Tal día como hoy, en 2006, @Ronaldo marcó sus últimos dos goles con el @RealMadrid!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 6, 2021
@DynamoKyiv #RMHistory | #RealFootball | #UCL pic.twitter.com/DfTrdPlHlt
Как и тогда, сейчас «Динамо» снова потеряло все шансы на еврокубковую весну, но проведет последний матч группового раунда ЛЧ в Лиссабоне.
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